Calciomercato Inter, Di Marzio: "Società indispettita dal mancato affare Cancelo. Muharemovic non arriva".

Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sono destinati a restare all'Inter fino al termine della stagione. Ossia, fino al momento in cui si separeranno dalla compagine nerazzurra per la naturale conclusione dei rispettivi contratti in essere con l'Inter.

L'italiano e l'olandese erano stati vicini all'approdo all'Al Hilal, a gennaio, nell'ambito della trattativa che avrebbe dovuto portare Joao Cancelo a Milano. Ma il mancato trasferimento del portoghese in nerazzurro ha, di fatto, sbarrato le porte al passaggio di uno dei due difensori in Arabia Saudita. Una realtà confermata anche nella giornata di oggi, come raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Oggi l'Inter ha ridetto no a Simone Inzaghi e all'Al Hilal sia per Acerbi sia per De Vrij. L'Inter si è indispettita per l'affare Cancelo, per cui ha detto 'no' all'Al Hilal per la cessione di Acerbi o De Vrij".

Muharemovic si allontana, per ora. I dubbi su Dodo:

Tarik Muharemovic non rappresenta un'opzione praticabile, per l'Inter, per la finestra invernale di mercato. Da un lato, il Sassuolo non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore bosniaco a gennaio; dall'altro, la dirigenza nerazzurra è concentrata sulla fascia destra per affondare il colpo su un profilo in grado di incidere nell'immediato.

Fabrizio Romano conferma l'indiscrezione de LINTERISTA.IT: "Muharemovic non arriverà a gennaio"

Molte sono state le voci su un possibile acquisto da parte dell'Inter di Muharemovic, un giocatore che piace molto ad Ausilio e che avrebbe promosso a pieni voti ogni volta che ha avuto l'opportunità di visionarlo. Come raccontato dalla nostra redazione e confermato da Fabrizio Romano nel suo video su Youtube, l'eventuale operazione non è possibile nel mese di gennaio. Una trattativa in ottica futura, per la sessione estiva.

"Muharemovic sta facendo molto bene ma per lui l'operazione si fa in estate. Questo è il messaggio del Sassuolo. L'Inter c'è, si sta muovendo, è un giocatore che piace ad Ausilio che ha già avuto l'occasione di visionarlo in tre occasioni promuovendolo a pieni voti. Ma bisogna capire a livelli di costi se si riesce a trovare l'accordo con il Sassuolo. La Juventus ha costi ridotti ovviamente, avendo il 50%. La Juventus è attenta, ha avuto i contatti con gli agenti. In ogni caso i bianconeri o incasseranno dalla sua cessione oppure lo riporteranno a casa".

Proprio a proposito della corsia destra, uno dei nomi di cui si è parlato è quello di Dodo, calciatore della Fiorentina che sta risentendo individualmente della difficoltà incontrate dal collettivo viola in questa prima fase della stagione. Sebbene l'Inter abbia inserito il nome del brasiliano sul proprio taccuino, la dirigenza nerazzurra non appare così convinta di affondare il colpo per il suo profilo. Una postura, quella dei meneghini, che non è però da interpretare in termini di una contrarietà categorica al suo approdo a Milano.