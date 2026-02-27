Il sorteggio di Nyon fa aumentare ulteriormente i rimpianti Champions dell'Inter

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League ha accostato l'Atalanta al Bayern Monaco, con l'urna di Nyon che a prescindere avrebbe consegnato alla Dea un'avversaria di livello assoluto. A creare pensieri, oltre alla difficilissima doppia sfida con Harry Kane e compagni, è anche il percorso che si potrebbe aprire in caso di clamoroso passaggio ai quarti di finale.

Se l'Atalanta riuscisse nell'impresa di eliminare i bavaresi, infatti, si troverebbe di fronte la vincente di Real Madrid-Manchester City. Ancora. Il percorso in semifinale porterebbe una fra PSG, Chelsea, Liverpool e Galatasaray. Non proprio una passeggiata di salute.

Dall'altra parte un tabellone sulla carta più morbido che, nomi e percorsi alla mano, non fa altro che aumentare i rimpianti dell'Inter per l'eliminazione nel playoff col Bodo/Glimt. I norvegesi sono stati sorteggiati con lo Sporting CP, non proprio la più temibile fra le 16 rimaste. Proseguendo in quel ramo del tabellone, il quarto di finale sarebbe contro la vincente fra Bayer Leverkusen e Arsenal, con eventuale semifinale con una fra Newcastle, Barcellona, Atletico Madrid e Tottenham. Non propriamente una strada spianata, ovvio. Ma certamente un lato del tabellone in cui potenzialmente l'Inter avrebbe potuto dire la sua come successo nel recente passato.