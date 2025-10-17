Sardegna, Europa, la gara da ex a Firenze e Bologna-Napoli. Un mese di passione per Italiano
Da una sosta per le Nazionali all'altra. Col campionato che torna protagonista, per il Bologna saranno sette le sfide in programma fino al prossimo stop (weekend 15-16 novembre). Reduci dal netto 4-0 inflitto al Pisa nell'ultimo turno, i rossoblù guidati da mister Italiano tornano in campo domenica a Cagliari, prima di ributtarsi in Europa League.
Il menù per il Bologna propone le sfide all'FCSB e ai norvegesi del Brann, mentre per quanto riguarda il campionato - dopo il Cagliari - il programma prevede la sfida da ex per Italiano sul campo della Fiorentina, la gara interno contro il Torino nel turno infrasettimanale, poi la trasferta di Parma e infine l'ultima gara prima dell'altra sosta per le Nazionali, ovvero la delicata gara del Dall'Ara contro il Napoli di Antonio Conte.
Di seguito il programma delle sfide del Bologna fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Cagliari-Bologna (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre
- FCSB-Bologna (Europa League, 3^ giornata), giovedì 23 ottobre
- Fiorentina-Bologna (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Bologna-Torino (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre
- Parma-Bologna (Serie A, 10^ giornata), sabato 2 novembre
- Bologna-Brann (Europa League, 4^ giornata), giovedì 6 novembre
- Bologna-Napoli (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre
