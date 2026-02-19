"Saremo contati, ma battaglieri". Il Verona si gioca la stagione a Sassuolo senza 9 giocatori

Altro giro, altra occasione per il Verona di risollevare una stagione che fino a questo momento vede gli scaligeri ancorati nelle acque torbide della zona retrocessione. Nella gara che domani aprirà la 26^ giornata sul campo del Sassuolo, però, mister Sammarco avrà più di un problema di formazione.

Sono infatti 9 complessivamente i giocatori che non potranno far parte della spedizione al Mapei Stadium. Rispetto all'ultima gara con il Parma, restano fuori Belghali (per il problema alla caviglia) e Serdar (si opera lunedì al ginocchio), oltre agli squalificati Akpa-Akpro e Orban. Torna a sorpresa Suslov dopo il lungo infortunio (prima convocazione stagionale), ma la lista degli assenti è comunque lunghissima: Gagliardini, Valentini, Bernede, Lirola e Lovric.

Una situazione di assoluta emergenza, soprattutto a centrocampo con soli quattro giocatori a disposizione. Per questo, tra 24 convocati Sammarco è stato costretto a chiamare anche i giovani Szimonias, Peci e Monticelli dalla Primavera, oltre al terzino De Battisti ed all'attaccante Vermesan.

"Come mi spiego i tanti infortuni? Difficile dare una spiegazione perché lavoro a stretto contatto con la squadra da due settimane. Devo dire che ci sono stati tanti infortuni come distorsioni e fratture che esulano dalle responsabilità. Sembra che quando va male poi vada sempre peggio. Ci sono anche infortuni difficili da prevedere o accettare, guardate Gagliardini con la frattura a due costole, va al di là di ciò che si può controllare", ha sottolineato in merito lo stesso Sammarco nella conferenza stampa di vigilia. Con una promessa: "Saremo contati, ma battaglieri"