Sarri deluso dalla Lazio: adesso non si dimetterà, ma valuta già l'addio a fine stagione

La Lazio rischia di perdere Maurizio Sarri a fine stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a giugno Lotito e Fabiani avevano giurato al tecnico che avrebbero rimediato al blocco del mercato estivo con nuovi acquisti a gennaio seguendo le sue indicazioni. Sarri, cercato peraltro anche dalla Fiorentina avversaria fra poche ore nel 19° turno di Serie A, ha scelto di crederci, forse accantonando il ricordo di quanto accaduto in passato: il secondo posto conquistato in un contesto molto diverso e l’addio anticipato del 2024.

Il ritorno a Formello, a distanza di un anno e mezzo, non nasceva però su basi solide. Oggi il rapporto è di nuovo attraversato da tensioni sotterranee, legate al mercato e alla direzione del progetto tecnico. In questo momento, Sarri non ha intenzione di dimettersi, ma valuta seriamente l’ipotesi di un addio a fine stagione se gli impegni presi non verranno rispettati.

Sul tavolo resta il contratto firmato a luglio: un triennale da 2,5 milioni più bonus, anche a compensazione del caso Covisoc. Non servono operazioni di delegittimazione né nuovi acquisti non condivisi per arrivare alla rottura. La società può decidere di interrompere il rapporto. In alternativa, se il progetto resterà solo annunciato, sarà Sarri a farsi da parte, scegliendo tempi e modalità del proprio commiato.