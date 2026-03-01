Sassuolo-Atalanta 2-1, le pagelle: Pinamonti ingenuo, Berardi immenso. Male Samardzic

Risultato finale: Sassuolo-Atalanta 2-1



SASSUOLO

Muric 7 - Grande protagonista di giornata, ci mette anche la sua firma nel grande pomeriggio dei neroverdi. Non può nulla su Musah, ma è decisivo anche con l'aiuto dei legni in almeno tre occasioni per l'Atalanta.

Coulibaly 6,5 - Tiene bene la posizione, anche dopo l'ingresso di Sulemana. Viene coadiuvato da Berardi in fase difensiva, non perde alcun duello nell'uno contro uno.

Muharemovic 7 - Fatica inizialmente su qualche inserimento offensivo di Zalewski, poi prende le misure agli avanti dell'Atalanta e nel secondo tempo diventa quasi insuperabile.

Idzes 6,5 - Gioca con il peso di un cartellino giallo rimediato dopo pochi minuti, ma non rischia quasi nulla per tutto il corso della sfida. Poi i centravanti dell'Atalanta non creano così tanti grattacapi ai centrali neroverdi.

Garcia 6,5 - Preferito nuovamente a Doig lungo la corsia mancina, scelta azzeccata per Grosso. Lo svizzero vince il duello ravvicinato con Bellanova, non concede varchi e spazi ai laterali della Dea. Sempre molto attento.

Thorstvedt 7 - Flirta con il gol nel primo tempo, poi non perdona nel secondo a corredo di una partita di grande maturità. Disegna un mancino imprendibile per Carnesecchi, gol da copertina.

Matic 6,5 - Grosso ritrova il metronomo del suo centrocampo, come sempre orchestra il palleggio dei neroverdi anche in una giornata di sofferenza come questa in inferiorità numerica. Sbaglia pochissimo. Dal 74' Lipani sv.

Koné 7 - E sono cinque, ancora un gol per il centrocampista di Grosso che si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Un gol facile facile dentro una prestazione di sostanza. Peccato perché nel finale si perde Musah che riapre la partita. Dal 90' Doig sv.

Berardi 7,5 - Una partita quasi inedita per il capitano del Sassuolo, il primo a sacrificarsi dopo l'inferiorità numerica. Si abbassa quasi sulla linea dei difensori in fase di non possesso, tante chiusure su Bernasconi e Zalewski. Esce acclamato dal pubblico di casa. Dal 73' Nzola 6 - Nel finale si sacrifica come Berardi.

Pinamonti 4 - Dura praticamente un quarto d'ora la sua partita, brutto e brusco l'intervento direttamente sulla caviglia di Djimsiti. Una grande ingenuità che complica i piani del Sassuolo.

Laurienté 7 - Poteva essere sicuramente più complicata la sua partita, invece è uno dei grandi protagonisti. Lanciato in campo aperto diventa quasi imprendibile, tiene alto il Sassuolo e serve due assist. Dal 73' Fadera sv. Dal 80' Iannoni sv.

Fabio Grosso 7,5 - "Il livello della difficoltà è molto alto, dobbiamo fare una grande prestazione": aveva parlato così prima della sfida il tecnico neroverde, una sfida resa ancora più difficoltosa dall'ingenuità di Pinamonti che si prende il rosso dopo un quarto d'ora. Ma da quel momento parte una prova clamorosa dei neroverdi, Berardi è l'esempio di un gruppo unito che si difende a denti stretti e colpisce in contropiede. Una vittoria di platino, la vittoria del sacrificio.

ATALANTA

Carnesecchi 6 - Chiamato in causa da Thorstvedt nel primo tempo, trova una buona parata ma non può davvero nulla su entrambi i gol del Sassuolo. Non ha responsabilità.

Scalvini 5,5 - Non brillante questo pomeriggio, anzi si trova spesso a fronteggiare un Laurienté che ha un passo differente e fatica a stare dietro all'esterno d'attacco dei neroverdi.

Djimsiti 6 - Il Sassuolo perde il centravanti di riferimento praticamente subito, rischia infatti poco per vie centrali e fa meglio dei due compagni di reparto nell'amaro pomeriggio del Mapei Stadium. Dal 76' Hien sv.

Kolasinac 5,5 - Comincia con un pallone perfetto per la corsa di Zalewski, poi si fa sfilare alla spalle Koné che sigla la rete del vantaggio. Prova ad accompagnare l'azione offensiva, ma non è giornata oggi.

Bellanova 5,5 - Spesso richiamato da Palladino durante il corso del primo tempo, poco intraprendente nel duello con Garcia a destra. Però nel finale sfiora anche il gol chiamando Muric alla grande parata. Non basta per evitare il cambio. Dal 46' Zappacosta 6,5 - Una marcia in più rispetto a Bellanova, nel finale timbra l'assist per Musah.

De Roon 5,5 - Probabilmente paga le grandi fatiche europee, regia appannata per il capitano della Dea che soprattutto nel secondo tempo arranca sui ribaltamenti di fronte del Sassuolo.

Pasalic 5 - Sono mancati i suoi preziosi inserimenti in una partita dove la Dea ha fatto fatica a trovare l'episodio per sbloccarla, un po' in riserva nel pomeriggio di Reggio Emilia.

Bernasconi 5,5 - Meno energie del solito per il laterale mancino, viene spesso schermato da Berardi che si dà un gran da fare anche in fase difensiva. Trova poco spazio in corsia. Dal 46' Sulemana 5,5 - Prova a dare la scossa, ma è troppo confusionario.

Samardzic 5 - L'uomo da tre punti della sfida contro il Napoli, altra grande occasione dal primo minuto ma la spreca. Zalewski gli offre un pallone d'oro, ma fallisce il controllo nel momento decisivo. Poco nel vivo della manovra.

Zalewski 6 - Sicuramente meglio nel primo tempo, parte da trequartista per schermare Matic. Sfiora il gol, offre un pallone perfetto per Samardzic ma dopo i cambi viene spostato nuovamente a sinistra. Largo non trova più la giocata. Dal 68' Musah 6,5 - Al primo pallone giocato in area rimette in partita la Dea nel finale.

Scamacca 5 - Pochissimi palloni giocati, sempre e solo spalle alla porta. Un primo tempo complicatissimo per il centravanti dell'Atalanta che rimane negli spogliatoi dopo l'intervallo. Dal 46' Krstovic 6 - Almeno ci prova, riesce a chiamare in causa Muric.

Raffaele Palladino 5 - Sicuramente le fatiche di Champions hanno inciso e non poco nella prestazione del Mapei Stadium, è un'Atalanta per larghi tratti lenta ed impacciata come non siamo abituati a vederla. Prova a dare una scossa con i cambi, nel finale riaccende il match ma non basta. In superiorità numerica per praticamente tutta la partita ci si aspettava qualcosa in più.