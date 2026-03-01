Torino, D'Aversa all'esordio: "Oggi pretendo atteggiamento giusto"

Prima del match tra Torino e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN il nuovo tecnico granata Roberto D'Aversa: "Non ho trovato entusiasmo dopo il cambio dell'allenatore, com'è giusto che sia. I ragazzi sentono la responsabilità. Sicuramente aver la peggior difesa non mostra le caratteristiche vere della formazione, visto che per 9 volte comunque non ha subito gol. Vuol dire che se vuole veramente una cosa la può ottenere. L'attacco? Quando un allenatore fa delle scelte, valuta la settimana di allenamento: quello che devono fare dipendono anche dalla squadra avversaria. Quello che conta di più è l'atteggiamento che oggi pretendo".

Le formazioni ufficiali dell'incontro.



TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri