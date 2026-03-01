Catanzaro-Frosinone 2-2, le pagelle: Liberali e Calò illuminano, Frosinini vendicativo

Risultato finale: Catanzaro-Frosinone 2-2

CATANZARO

Pigliacelli 7 - Si esalta su Calò e Ghedjemis a più riprese. Per batterlo, quest'oggi, serve tanto di più, non potendo nulla né su Cichella né su Fiori da due passi.

Cassandro 6 - Scherma Kvernadze senza strafare ma stando accorto su un'avversario dei più temibili dell'intero campionato.

Antonini 6 - Mura le conclusioni avversarie, in primis mettendoci la testa sulla botta violenta di Ghedjemis. Inibisce Raimondo, mai in partita. Dal 68' D'Alessandro 5,5 - Non riesce a dare ulteriori risorse con i suoi strappi per allungare una squadra in calo.

Brighenti 6 - Inizia a soffrire Ghedjemis alla distanza, quando le squadre si allungano. Pericoloso sui corner a favore.

Favasuli 6,5 - Pendolino sulla destra. Supporta la manovra e apparecchia per l'esterno opposto nel gol dell'uno a zero provando a mettersi in proprio in una circostanza nel secondo tempo. Si fa, però, sfilare Fiori alle spalle.

Pontisso 6 - L'accoppiata davanti alla difesa ha le giuste scalate e ricopre ampie porzioni di campo, bruciando grosse energie. Dal 68' Pompetti 6 - Fa densità in mezzo al campo, arrivando anche a concludere, seppur rimpallato.

Petriccione 6 - Avvia un paio di transizioni pericolose nel primo tempo. Velocizza il gioco, dettandone i tempi dei suoi.

Frosinini 7,5 - Si prende una grossa rivincita dall'andata in cui la sua espulsione ha poi compromesso la gara. Arriva sul fondo numerose volte servendo poi al centro Pittarello, segna allo scadere del primo tempo con veemenza e convinzione. Dal 84' Koffi s.v.

Liberali 7,5 - Palla al piede mostra tutte le sue qualità. Oltre alla traversa, spaventa Palmisani, per poi batterlo nella ripresa dopo un'azione magnifica in conduzione. Dal 84' Verrengia s.v.

Iemmello 6 - Smista palloni da fermo, scodellando per Liberali nel primo tempo per la prima offensiva dei suoi per poi ripetersi poco dopo.

Pittarello 6 - Altra partita da sgobbone. Avvia il raddoppio che porta la firma di Liberali, conclude anche se l'errore sottoporta per il tre a due è gravoso. Dal 77' Nuamah s.v.

Alberto Aquilani 6 - Una partita ad altissimi ritmi con colpi da una parte e dall'altra. Nonostante la gara si metta dalla sua, non riesce a portare a casa i tre punti, ma la prova corale è delle migliori ugualmente.

FROSINONE

Palmisani 6,5 - Attento su Liberali, respingendo nuovamente poco più tardi ma venendo trafitto due volte, non potendo neutralizzare.

Oyono A. 6,5 - Evita l'uno contro uno con Liberali tramutando da difensiva a offensiva e arrivando a concludere in maniera invitante. Fornisce l'assist per il due pari Fiori. Dal 69' Oyono J. 6 - Per solidarietà nei confronti del gemello si fa ammonire perfino lui, ma è un giallo speso bene.

Cittadini 5,5 - Esce in bello stile ma poi non è pulito nel appoggio. Ammonito nel finale su Koffi troppo più rapido di lui prima di sparare alle stelle la palla dei tre punti.

Calvani 6 - Limita Pittarello al momento della conclusione anche se lo svariare sul fronte del centravanti gli crea qualche problema.

Marchizza 5,5 - Si fa beffare da Favasuli concedendogli lo spazio per ripartire. L'esterno ex viola lo costringe a stare basso e su quel versante il gap si fa sentire. Dal 91' Corrado s.v.

Calò 7 - Tutte le manovra passano dai suoi piedi, non è un caso che è il giocatore dell'intera Serie B a creare più occasioni. Si vede negare un gol che nemmeno Pigliacelli sa come ha fatto.

Koutsoupias 6 - Partenza lampo per il centrocampista greco. Attacca l'area con i giusti tempi, sbagliando qualche volta poi la scelta. Appare più statico con il progredire della gara. Dal 91' Gelli F. s.v.

Cichella 7 - Pesca l'angolino galvanizzando i suoi. Gol di pregevole fattura e di una difficoltà estrema per il modo in cui è arrivato a concludere.

Ghedjemis 6,5 - Anche in una partita in cui i suoi compagni di reparto vengono meno, lui eccelle. Nel secondo tempo trascina i suoi creando numerose insidie dal niente.

Raimondo 5,5 - In un primo tempo ricco di spettacolo con azioni da una parte e dall'altra è il più inconcludente, finendo ai margini della manovra. Dal 54' Zilli 6 - Alvini inserisce centimetri schiacciando la retroguardia avversaria.

Kvernadze 5,5 - Si disinteressa delle sgroppate di Favasuli e davanti, eccezion fatta per una sgasata sul tramonto del primo tempo, è innocuo. Dal 54' Fiori 6,5 - Chiude sul secondo palo il cross di Oyono e sistema la parità.

Massimiliano Alvini 6 - Il suo Frosinone non riesce a rimanere ancorato alla vetta, ma, per come si era messa la sfida, uscire con un punto dal Ceravolo non era dei più scontati. I cambi portano i suoi frutti e dimostra di non voler arrendersi mai.