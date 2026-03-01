Live TMW Sassuolo, Thorstvedt: "Grande gruppo, contro l'Atalanta era tosta. La classifica la guardiamo..."

17.20 - Si è appena conclusa Sassuolo-Atalanta, sfida della 27ª giornata di Serie A. In sala stampa interviene Kristian Thorstvedt, giocatore dei neroverdi, per commentare il match del Mapei Stadium. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta grazie alla presenza del nostro inviato a Reggio Emilia.

17.55 - Inizia la conferenza.

Hai fatto il gol nel momento migliore...

"Sì, ho avuto tante occasioni per far gol nelle ultime occasioni e sono contento che oggi la palla sia entrata".

Cosa vi è scattato in testa oggi dopo il rosso a Pinamonti?

"Abbiamo dimostrato lo spirito che ha questo gruppo, giocare per 75 minuti con uno in meno contro l'Atalanta è tosto, abbiamo fatto una partita incredibile oggi".

È stata la miglior partita di quest'anno?

"Sono d'accordo con te perché questa è stata la migliore, perché giocare con l'uomo in meno per 75 minuti è dura, abbiamo fatto una bella partita contro l'Atalanta anche all'andata ma quella di oggi la supera".

Matic ha detto che potete giocare anche in 9 e che potete battere le squadre che giocano in Champions...

"Giocare in 9 è più difficile ancora però con questo spirito che abbiamo possiamo fare tutto. Io avevo paura che lui prendesse un altro rosso e a lui piace parlare con gli arbitri, ma è meglio in 10, in 11 (ride, ndr)".

Ora cosa succede? Puntate ad andare a prendere le squadre che sono sopra di voi?

"È difficile non guardare la classifica, noi vogliamo prendere tutti i punti che vogliamo prendere e guardiamo alla fine quanti punti abbiamo".

Ci descrivi il gol?

"Ho pensato di giocare subito la palla a Domenico, il terzino ha chiuso lo spazio e ho detto a Domenico che è meglio che faccio gol io altrimenti Domenico avrebbe tirato fuori (ride, ndr).

17.59 - Termina la conferenza.