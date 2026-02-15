Udinese avanti sul Sassuolo dopo 10 minuti: Solet fa tutto da solo e segna l'1-0
Udinese in vantaggio dopo 10 minuti della sfida contro il Sassuolo iniziata alle 12.30. A sbloccare il match è il difensore Oumar Solet.
Il difensore prende palla sulla trequarti, avanza fin dentro l'area portandosi dietro un paio di avversari e con la punta trova l'angolino giusto per battere Muric col gol dell'1-0.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
