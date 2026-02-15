Clamoroso a Udine: il Sassuolo va avanti 2-1 in due minuti con un super Pinamonti
Il Sassuolo trova il pareggio al 57' della sfida contro l'Udinese con un bellissimo gol firmato Armand Laurienté, col francese che trova così il suo quarto gol stagionale.
L'esterno neroverde avvia l'azione e si butta dentro l'area di rigore, andando a ricevere un meraviglioso assist di tacco di Andrea Pinamonti. Il centravanti però non è soddisfatto e un minuto dopo, è il 58', insacca di testa il gol del 2-1 su assist dell'ultimo arrivato Garcia.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
