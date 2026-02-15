L'Udinese la sblocca subito col Sassuolo e poi gestisce: il primo tempo finisce 1-0
L'Udinese chiude avanti il primo tempo della sfida del BluEnergy Stadium contro il Sassuolo iniziata alle ore 12.30. Al termine dei primi 45 minuti decide il bel gol di Oumar Solet dopo 10' di gioco.
Il difensore bianconero prende palla sulla trequarti, veste i panni dell'incursore e avanza fin dentro l'area di rigore portandosi dietro un paio di avversari. A pochi metri da Muric, piazza la palla con la punta del piede all'angolo basso e segna la rete del momentaneo 1-0. Per il resto del primo tempo la partita va avanti con tanti duelli individuali, soprattutto a centrocampo, e poche altre nitide occasioni da gol.
