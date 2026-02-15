"Marco vive", il Cesena non dimentica Pantani. E la Curva chiede verità e giustizia

Una gara nel ricordo di Marco Pantani indimenticato e indimenticabile campione del ciclismo morto proprio nel giorni di San Valentino nel 2004. Il Cesena e i suoi tifosi nella serata di ieri, in occasione della sfida contro il Venezia, hanno voluto ricordare la figura dell’immortale campione che ha lasciato un segno nel cuore di tutti gli sportivi italiani e non (basti pensare alla dedica del fondista francese Émilien Jacquelin dopo il bronzo conquistato all’OIimpiade di Milano-Cortina in corso).

La Curva Mare, cuore del tifo bianconero, ha infatti esposto a inizio partita uno striscione a lui dedicato che recitava: “Da 22 anni aspettiamo giustizia. Marco vive”. La morte di Pantani infatti è ancora poco chiara e avvolta da ombre che a distanza di oltre vent’anni non sono mai state chiarite.

Il Cesena invece ha deciso di rendergli omaggio con una fascia da capitano, indossata da Andrea Ciofi, a lui dedicata che riportava la scritta ‘Marco vive’ su sfondo giallo, il colore di quella Mercatone Uno che era il suo team.