Sassuolo, Fadera: "Ci aspettiamo una partita difficile, ma qui per fare il nostro gioco"
L'esterno offensivo del Sassuolo Alieu Fadera ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma valevole per la 20^ giornata di Serie A.
Cosa ti aspetti da questa partita e dalla tua squadra?
"Ci aspettiamo una partita difficile, ovviamente. Loro sono una buona squadra, conosciamo le loro qualità, ma siamo venuti qui anche per giocare il nostro gioco. Speriamo di ottenere un buon risultato oggi".
Com'è andata la tua stagione: cosa ne pensi?
"Onestamente, sto cercando di migliorare ogni giorno. Finora non è stata una stagione facile, ma la cosa positiva è che cerco di lavorare ogni giorno per migliorare e tutto il resto. Quindi, sicuramente, continuo a migliorare".
