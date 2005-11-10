Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli conferma tutti, Aquilani stravolge l'undici
Gaetano Mocciaro
Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, valida per la 10ª giornata di Serie A:
Sassuolo privo a centrocampo di Thostvedt, espulso nel corso della partita contro la Lazio. Cambia completamente il centrocampo rispetto a sei giorni fa, così come la cerniera centrale di difesa col ritorno di Jay Idzes, affiancato da Candé. Vanoli conferma lo stesso undici schierato contro l'Atalanta, avanti quindi con Joao Mario terzino sinistro, Fagioli preferito a Oulai in cabina di regia e tridente con Njie e Mastantuono a supporto di Pellegrino.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-FIORENTINA
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp. Satalino, Muric, Ghion, Bowie, Kulla, Caleta-Car, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini. All. Alberto Aquilani.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disp. Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Croci, Beldenti, Cianciulli. All. Paolo Vanoli.
ARBITRO: Marcenaro di Genova
ASSISTENTI: Bianchini e Dei Giudici
IV UFFICIALE: Ayroldi
VAR: Aureliano
AVAR: Pezzuto