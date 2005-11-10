L'ex Natali sicuro: "Vedo segnali incoraggianti nella Fiorentina, è più forte del Sassuolo"

Per analizzare il momento della Fiorentina e l'imminente sfida contro il Sassuolo, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto il doppio ex della sfida Cesare Natali: "Ho visto la Fiorentina contro l'Inter e, sinceramente, mi ha fatto una buona impressione, nonostante la sconfitta arrivata in quel modo. È chiaro che la classifica resta deficitaria, ma ho visto segnali incoraggianti. Il Sassuolo è partito meglio, però sta attraversando un momento di grande difficoltà. Non ha ancora trovato il giusto equilibrio, subisce tanti gol e, pur avendo una discreta fase offensiva, fatica nella gestione delle partite, soprattutto quando passa in vantaggio. Sarà una sfida complicata per entrambe, ma credo che la Fiorentina, nonostante la classifica, sia più forte e anche più avanti nel percorso per uscire da questa situazione. Per questo penso che abbia maggiori possibilità di ottenere un risultato positivo".

Quanto possono incidere le differenze tra i due ambienti?

"È probabilmente l'unico aspetto che può rappresentare uno svantaggio per la Fiorentina. A Sassuolo ho avuto modo di conoscere un ambiente molto sereno, che permette ai calciatori di lavorare con la testa più libera anche nei momenti difficili. Firenze è una realtà completamente diversa, con aspettative e pressioni maggiori. Ma credo anche che per un giocatore indossare la maglia della Fiorentina rappresenti qualcosa di diverso. Il pubblico può essere polemico e rumoroso, ma dimostra un attaccamento straordinario".

Quanto è importante per la Fiorentina correggere i problemi difensivi?

"La fase difensiva è fondamentale a qualsiasi livello, anche quando si lotta per vincere un campionato. Le squadre che concedono meno gol sono generalmente quelle che hanno maggiori possibilità di ottenere risultati. La Fiorentina è stata costruita con una precisa identità, puntando su giocatori di qualità e con caratteristiche offensive. È una squadra che personalmente mi piace, perché credo che Paratici abbia seguito un'idea chiara nella sua costruzione. Questo non significa aver sottovalutato la difesa, ma aver pensato a una formazione capace di produrre gioco e occasioni".