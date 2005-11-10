Tegola Raimondo per il Frosinone: lesione multilegamentosa della caviglia sinistra
Brutte notizie per il Frosinone e per Antonio Raimondo. L’attaccante giallazzurro, uscito malconcio dalla sfida di ieri contro il Torino, è stato sottoposto oggi agli esami strumentali necessari per valutare l’entità dell’infortunio.
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. A comunicarlo è stato direttamente il Frosinone attraverso una nota ufficiale.
Raimondo ha già iniziato la riabilitazione
Il club non ha indicato al momento i tempi necessari per il recupero dell’attaccante, che ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo. Le sue condizioni saranno quindi valutate nelle prossime settimane in base alla risposta alle terapie e all’evoluzione dell’infortunio.
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