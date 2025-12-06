Sassuolo, Grosso: "Abbiamo una chance importante per migliorare la classifica"

"Vogliamo fare una grande partita e siamo assolutamente motivati pur riconoscendo le grandi qualità di un avversario che non vale questa posizione di classifica. Sono molto fiducioso nonostante manchi un calciatore del livello di Berardi, abbiamo fiducia totale nelle potenzialità di Volpato, un calciatore che ci ha sempre dato una mano quando chiamato in causa". Questa la breve dichiarazione a DAZN del tecnico del Sassuolo Fabio Grosso. Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli