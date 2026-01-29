Juventus Next Gen, doppia operazione con la Pro Vercelli: salutano Perotti e Boufandar
Doppia operazione sull'asse Juventus Next Gen-Pro Vercelli.
Secondo quanto riportato da SkySport le Bianche Casacche nella giornata di oggi hanno definito l'operazione per l'approdo al 'Piola' a titolo definitivo dal club bianconero di Adam Boufandar, centrocampista italo-marocchino classe 2006.
Trattativa, questa, andata a buon fine dopo quella, fra gli stessi due club, per il laterale classe 2003 Clemente Perotti.
Per entrambi i calciatori contratto fino a giugno 2028.
