Fiorentina, Disasi resta il primo nome per la difesa. Nel mezzo occhi su Karlstrom dell'Udinese

La Fiorentina continua a lavorare sul proprio calciomercato, con l'idea di chiudere almeno altri due colpi da qui alla fine delle trattative. Il focus principale al momento è tutto incentrato sul difensore da aggiungere al pacchetto a disposizione di Paolo Vanoli ed in questo senso il profilo che piace maggiormente è quello di Alex Disasi del Chelsea. I contatti in questo senso stanno andando avanti proprio in queste ore, con la Fiorentina che vorrebbe definire l'operazione entro la giornata di domani.

Su Disasi ci sono forti anche altre squadre, fra cui alcune italiane e soprattutto il West Ham, con i dirigenti viola che stanno cercando di trovare l'accordo con l'entourage del ragazzo prima di affondare il colpo col Chelsea. Le alternative sono Radu Dragusin del Tottenham e Diogo Leite dell'Union Berlino.

Le trattative in entrata continuano poi a riguardare un ulteriore esterno offensivo, di piede mancino, da aggiungere agli arrivi di Solomon e Harrison, ma anche un centrocampista nel caso in cui dovesse presentarsi la giusta occasione: in questo senso, spiega Tuttosport, uno dei giocatori monitorati è Karlstrom dell'Udinese, giocatore col contratto in scadenza nel giugno 2026 (più opzione per una ulteriore stagione).