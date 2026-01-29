TMW Radio Ravezzani: "Napoli, Conte non può dire che è sfortuna la questione infortuni"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli e Conte oggetto di critiche feroci dopo l'uscita dalla Champions:

"Come si fanno i complimenti quando si vince, che ha fatto di più rispetto al potenziale che aveva in mano, anche se aveva un organico non di secondo piano, si critica dopo il fallimento in Champions. Gli infortuni ci sono stati. C'è un momento in cui vanno fuori giri se li alleni sempre al massimo. Conte è convinto di farli andare a bomba sempre, ma poi si rompono così. Non può dire che sono stati sfortunati".

Il Napoli può rientrare nel discorso scudetto?

"Lo storico di Conte dice che prende una squadra, la fa andar meglio, quando va male non riesce a farla riprendere. Quando va bene si gasa, quando va male si lamenta del livello della squadra, degli infortuni. Tende molto ad esaltare e a deprimere, mi sembra improbabile torni in cosa".

Inter che vince a Dortmund, l'unica che forse può fare un percorso più lungo in Europa?

"La Juve fatico perché ha l'attacco che non funziona, l'Inter ne ha quattro che vanno. Bonny forse sarebbe il titolare della Juve. L'Inter è da anni la più forte, credo che ora in Europa sia tra il quarto e ottavo posto, quindi se ti gira ben arriva in finale ma se va male perdi contro Real e Liverpool. Gli servirà qualche episodio positivo".

Chi deve guardare alle sue spalle l'Inter?

"Ditemi quale delle altre rivali è partita con l'obbligo di vincere lo Scudetto: nessuna. L'unica è l'Inter, che ha una capacità di resa che la obbliga a vincere. E' chiaro che ha qualcosa di più degli altri, stupito che abbia preso il largo solo adesso".