TMW Napoli, Marianucci fra oggi e domani va alla Cremonese. Trasferimento in prestito secco

Fra oggi e domani Luca Marianucci può diventare un nuovo giocatore della Cremonese. il club lombardo ha un accordo con il Napoli per il prestito secco - quindi senza diritti, né opzione né obbligo - fino al termine della stagione. Si attende solo il sì definitivo dei partenopei che stanno vivendo una situazione abbastanza particolare dal punto di vista degli infortuni, come visto anche durante la partita di ieri sera con il Chelsea.

Arrivato nella scorsa estate per circa 8 milioni di euro, Marianucci non è riuscito a trovare una continuità di rendimento. In Serie A finora ha giocato solamente due partite, zero in tutte le altre competizioni.

Il suo agente, Mario Giuffredi, nei giorni scorsi aveva accusato Conte. "Deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli. Se è così, allora deve avere il coraggio di metterli in campo. Non uno spezzone ogni dieci anni! Altrimenti dica che non sono da Napoli e che vadano a farsi un percorso per dimostrarlo. Non deve tenerli in ostaggio. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori. Poi però se non fanno nemmeno un minuto vuol dire che non sono serviti a niente".