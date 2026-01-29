TMW Hellas Verona, in stand by il trasferimento di Kulenovic. Non è escluso possa saltare

Il trasferimento di Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria all'Hellas Verona in questo momento è in stand by. Il club scaligero sta concludendo l'acquisto di Kieron Bowie, attaccante di proprietà dell'Hibernian per cui potrebbero venire investiti circa sei milioni di euro. A quel punto sarà da capire se la situazione del bosniaco potrà sbloccarsi oppure è un trasferimento destinato a rimanere sulla carta.

Nelle prossime ore sono quindi attese novità. Kulenovic, che ha appena compiuto 26 anni, è stato anche in Italia per un periodo, oramai quasi un decennio fa. Nel 2017-18 è stato prestato dal Legia Varsavia alla Juventus, senza venire riscattato alla fine della stagione.

Durante la sua carriera ha disputato 126 presenze firmando 43 gol con la Dinamo Zagabria, 72 gettoni e 24 reti con la NK Lokomotiva Zagreb, 37 apparizioni e 8 centri con l'HNK Rijeka, 36 match e 6 gol con il Legia Varsavia, 26 incontri e 8 reti con la seconda squadra dei polacchi e un match con la seconda squadra della Dinamo Zagabria. In più ha giocato diverse gare con le varie nazionali giovanili della Croazia, a partire dall'Under 15 fino all'Under 21, saltando solo l'Under 18. Il suo contratto è valido fino al 30 giugno 2029.