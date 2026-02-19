Sassuolo, Grosso: "Nel 2026 poco prolifici, contenti dei gol di Laurienté e Pinamonti"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Verona, tornando anche ai gol segnati da Laurienté e Pinamonti, i primi del 2026 per i due attaccanti neroverdi: "Nel 2026 non siamo stati tanto prolifici come squadra, siamo passati attraverso le difficoltà e siamo stati bravi a venirne fuori, a prescindere da chi si prende la copertina, ma fa parte del gioco. Il tutto viene quando siamo stati sostenuti dai nostri compagni e noi ne siamo consapevoli. Siamo contenti del loro ritorno al gol e lo hanno fatto per merito del lavoro della squadra".

Per il Sassuolo al momento sono 29 le reti segnate in campionato: la classifica marcatori vede Pinamonti davanti a tutti, in coabitazione con Berardi, a quota 5 gol. Dopo c'è proprio Laurienté e Konè a 4, poi Fadera, Muharemović, Thorstvedt a 2 e Doig, Iannoni, Matic, Volpato e Cheddira che hanno segnato una rete a testa.

Rileggi la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona, grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com!