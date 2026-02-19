Semplici elogia Lezzerini: "Sono felicissimo che Vanoli gli abbia dato questa possibilità"

L'ex allenatore di Spezia e Sampdoria Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola di Luca Lezzerini, portiere viola allenato da lui nelle giovanili: "Il suo è un percorso straordinario, partito dalle giovanili della Fiorentina fino ad arrivare alla titolarità in Europa. Sono felicissimo che Vanoli gli abbia dato questa possibilità perché il ragazzo si merita questa presenza come coronamento del suo percorso. E' meritato e me lo godrò in televisione. Credo sarà emozionato. Partire dalle giovanili e arrivare in prima squadra da protagonista credo sia un bel traguardo".

Che portiere è Luca Lezzerini?

"E' un portiere di affidamento, con una bella carriera. in Serie B ha fatto molto bene. Si è meritato il ritorno di Firenze a suon di ottime prestazioni. Mi auguro che possa continuare il percorso a Firenze e che si realizzi il sogno di poter tornare da protagonista nelle squadra da cui era partito".

Secondo lei ha i nervi per poter affrontare tranquillamente questo ritorno in campo dopo tanto tempo?

"Ha sempre dimostrato una grande personalità, anche in finale di Supercoppa all'Olimpico lui era un ragazzo sotto età e dimostrò di avere una grande personalità. Questo l'ha contraddistinto in tutto il suo percorso e quindi penso che stasera sia emozionato per l'importanza della gara, ma che abbia tutte le qualità per poterlo fare in una maniera giusta".