Sassuolo, Grosso: "Dovremo fare una gara piena. Con Cheddira sfruttiamo la profondità"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla così a pochi minuti dalla discesa in campo contro il Torino: "Abbiamo preparato una partita difficile contro un avversario che vanta buone qualità e ottimi interpreti, ma siamo convinti di avere le armi giuste per metterli in difficoltà. Come diciamo sempre, sarà necessario disputare una 'gara piena' e speriamo di riuscirci", ha detto a Sky Sport.

Le assenze: "Ovviamente mancano alcuni ragazzi, ma queste sono opportunità per altri giocatori della rosa che hanno qualità da mostrare. Rispetto ad Andrea (Pinamonti, ndr), le caratteristiche cambiano: con Cheddira dovremo essere bravi a sfruttare maggiormente l'attacco alla profondità. Tuttavia, il senso di quello che vogliamo fare rimane il filo conduttore che ci accompagna dall'inizio: dobbiamo riconoscere ciò che serve per essere efficaci in campo".

Gli obiettivi: "Io sono l'allenatore, quindi nel bene e nel male la squadra mi rappresenta. Proviamo a fare le cose cercando di migliorarle: su alcune ci riusciamo subito, su altre serve tempo, su altre ancora non siamo ancora arrivati. Il nostro obiettivo è avere una linea e un senso comune, supportati da una grandissima partecipazione, dal senso di responsabilità e dal desiderio di raggiungere il nostro traguardo".