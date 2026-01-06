Live TMW Sassuolo, Grosso: "La Juve ha meritato. Contenti però del nostro percorso sin qui"

23.03 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, commenta dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia la sconfitta per 3-0 dei neroverdi in casa della Juventus. Le sue dichiarazioni in diretta su questa pagina grazie alla presenza del nostro inviato nell'impianto reggiano.

23.29 - Inizia la conferenza.

Sassuolo più grigio del solito o Juve arrabbiata dopo il Lecce?

"Grandi meriti alla Juve che ha fatto una grande partita. Abbiamo fatto una discreta partita e poi loro hanno preso il sopravvento, gli si è incanalata la partita con il giusto episodio. Tu in queste gare devi alzare il livello, loro devono fare meno e gli episodi ti devono dare una fortuna e questo non si è verificato, ne è uscita una sconfitta meritata".

Sassuolo lento, impacciato. Difficile trovare un giocatore sufficiente oggi. Cosa è mancato?

"Avremmo potuto fare cose migliori, potevamo rimanere più in partita nelle difficoltà. Questo è un campionato tosto che ha squadre forti, questa gara arrivava dopo una sfida ravvicinata e una serie di motivazioni hanno fatto venire fuori una partita così da parte di nostra e l'avversario è stato bravo a prendersi".

Come sta Thorstvedt?

"Thorstvedt speriamo di recuperarlo, il numero dei difensori si è assottigliato perché perdiamo anche Candé, la bravura di restare nelle difficoltà è perché nelle difficoltà ti forgiano, oggi in determinati momenti potevamo resistere senza cedere il fianco. Dobbiamo essere forti, bravi, sappiamo che è un momento in cui determinate situazioni non sono come le vogliamo".

Il pubblico vi ha applaudito nonostante il ko, questo dice molto anche su quello che avete fatto. Come valuta questa prima parte di percorso?

"Abbiamo fatto grandi cose perché noi arriviamo da giù, nell'arco di un campionato poi è importante tutta la composizione della squadra e sappiamo che non è stata la partita che volevamo. In altre occasioni gli episodi ci erano girati nel giusto modo, oggi no, dobbiamo continuare a lavorare".

Come mai Iannoni in quella posizione?

"Abbiamo tanti ragazzi in diffida in un reparto in cui abbiamo finito i sostituti. L'idea era tenere una squadra solida, mancandoci i due giocatori sulla fascia destra, cercando di mettere un centrocampista in più per resistere alle loro incursioni. Avevamo iniziato bene la gara, poi la Juve ha trovato il gol del vantaggio con un episodio e abbiamo perso un giocatore importante. Dovevamo essere più bravi a rimanere in partita senza concedere il terzo, dovevamo essere bravi a non concederlo subito e abbiamo finito anche facendo delle cose positive. Una gara ricca di difficoltà contro una squadra forte e un allenatore bravo, usciamo con i rimpianti per non aver fatto forse il meglio ma complimenti agli avversari".

È più preoccupato per la sconfitta o per la lista degli infortuni che si allunga ancora?

"Mi piacerebbe avere tutti a disposizione, specie in questo momento di gare ravvicinate. Siamo questi e con questi dobbiamo fare le gare, a prescindere da come possono finire. Vogliamo fare un girone di ritorno positivo come il girone d'andata è stato positivo".

Chiederai qualcosa in più sul mercato?

"Noi con la società parliamo sempre, in un reparto siamo molto contati, in un altro speriamo di recuperare presto chi è fuori".

23.38 - Termina la conferenza.