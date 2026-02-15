Sassuolo, Grosso: "Pinamonti ha qualità, i nuovi sono entrati bene"

Al termine del match contro l'Udinese, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn.

L'analisi del match.

"Stiamo facendo qualcosa di strepitoso, dobbiamo essere bravi a non accontentarci. Tante cose positive oggi, non era facile venire qua e recuperare una partita che era iniziata male. Altre cose sono sicuramente da migliorare. Con i ritmi iniziali non siamo stati bravi, deve essere uno spunto grande per noi, per imparare a salire di giri all'interno della partita. Nella ripresa i nuovo hanno accompagnato bene l'azione e hanno fatto le cose giuste, con il baricentro più alto. Bene nella reazione, ma devo continuare a martellare sulle cose che non sono andate".

La classifica.

"Non ce l'aspettavamo così positiva, siamo stati molto bravi fino adesso. Non dobbiamo staccare quando siamo nelle partite, perché è un peccato. Dobbiamo tenere i piedi per terra".

Su Pinamonti.

"Andrea Pinamonti ha dimostrato di avere tanta qualità ed è uscito da un momento senza gol proprio con questa qualità".