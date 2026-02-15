Sassuolo, Pinamonti: "Il gol mi mancava da troppo, Grosso è contento di me"

Andrea Pinamonti, autore del gol vittoria del Sassuolo nel match contro l'Udinese e vincitore del premio Panini Player of The Match, ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn.

Il ritorno al gol dopo 3 mesi.

"Il gol, si sa, per un attaccante conta veramente tanto e a me mancava da troppo tempo. Mi pesava un po' questa cosa perché volevo aiutare la squadra e il gol di oggi porta la squadra alla vittoria, siamo davvero contenti".

Il rapporto con Grosso.

"Io e il mister parliamo tanto ed è contento del lavoro che faccio, nonostante il periodo senza gol. Ci sono state partite in cui ho fatto un lavoro più "oscuro", ma ho sempre dato tutto per la squadra".