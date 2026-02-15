Live TMW Sassuolo, Kone: "Buona reazione. Garcia? Non era facile avere già questo impatto"

14.50 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Ismael Kone, giocatore del Sassuolo, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nella venticinquesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.42 - Inizia la conferenza stampa.



Nel primo tempo avete fatto fatica ma poi nella ripresa siete riusciti a reagire:

"Sì nel primo tempo non siamo riusciti a giocare come volevamo, abbiamo fatto qualche errore, poi però nella ripresa siamo riusciti a reagire bene".



Cosa hai detto a Garcia dopo il suo arrivo dal Marsiglia?

"Gli ho detto che questo è una squadra in crescita, dove si può lavorare bene e si gioca a calcio. E' un buon giocatore, con tante qualità, deve credere in se stesso, siamo contenti della sua prestazione. Non è facile arrivare, giocare solo un altro spezzone e avere già un impatto del genere".

Il Marsiglia ha esonerato ora De Zerbi:

"E' un club d'alto livello, con una grande tifoseria. Io ho cercato di giocare sempre al meglio delle mie possibilità, gli auguro il meglio per il futuro".

15:47 - Finisce la conferenza stampa.