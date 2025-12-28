Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Grosso soddisfatto: "Volevamo fare questa gara. Però piedi per terra"

Sassuolo, Grosso soddisfatto: "Volevamo fare questa gara. Però piedi per terra"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:30Serie A
Giuseppe Lenoci

Dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna, ecco le parole di Fabio Grosso ai microfoni di DAZN: "Noi dobbiamo fare punti e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e siamo venuti a fare una partita seria. In alcuni casi di superficialità, abbiamo concesso ma anche costruito 4-5 palla gol. Siamo stati bravi a tenere testa all'avversario e a creare occasioni con tanta qualità".

Tanto sacrificio e aggressione al portatore di palla. C'è soddisfazione o rammarico per non aver portato a casa la vittoria?
"Loro vengono fuori e ti vengono a cercare. Se sei bravo e coraggioso, il campo diventa grande e fai quello che abbiamo fatto noi. Peccato quando ci abbiamo provato senza la giusta convinzione che serviva. Siamo ripartiti al meglio, vogliamo rimanere con i piedi per terra: quando riusciamo a fare quello che sappiamo fare, siamo fastidiosi. Mentre quando ci distraiamo, lasciamo spazio agli avversari. Ci sono diversi ragazzi giovani, siamo contenti di quello che stiamo facendo: il campionato non ci aspetta".

Partita giocata bene a centrocampo.
"I tre a centrocampo sono di ottimo livello, stavano bene e sostengono il nostro modo di giocare. Quando riescono a fare le cose fatte bene, spostano il nostro baricentro: sanno abbinare fisicità e tecnica, con qualità ed esperienza. Ho messo energie fresche davanti, il resto non l'ho toccato".

