Sassuolo, Pinamonti ko. Grosso: "Sembra meno grave rispetto a quanto percepito dal campo"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 della Fiorentina e ha parlato anche di Cristian Volpato e Tarik Muharemovic, autori rispettivamente del primo e del secondo gol: "Non mi entusiasma parlare dei singoli, ma loro sono ragazzi che hanno grandissime potenzialità, hanno grandi margini per crescere e queste potenzialità vengono fuori lavorando sodo per cercare il meglio di loro stessi perché questa è l'unica strada che ti permette di alzare il livello e loro lo possono alzare".

Come sta Pinamonti? Quando è uscito sembrava davvero molto dolorante.

"Andrea l'ho visto a fine partita e forse sembrava meno grave rispetto a quanto percepito dal campo, speriamo di poterlo recuperare perché oggi ha fatto una partita di sacrificio".

