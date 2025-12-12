Quando il Sassuolo costò la panchina rossonera all’ex Allegri

Trascorsi 4.354 giorni coach Massimiliano Allegri ritroverà, da rossonero, il Sassuolo. Perché l’unico precedente in Serie A dalla panchina del Diavolo risulta difficile da scordare. Il 12 gennaio 2014 a Reggio Emilia terminò col punteggio di 4-3 per i neroverdi. A distanza di qualche ora arrivò l’esonero.

Nel frattempo, col passaggio (doppio) dalla Torino bianconera, Allegri ritroverà il Sasol da milanista con una bacheca più ricca di 5 scudetti, 2 supercoppe, 5 coppe Italia.

Tecnico avversario sarà quel Fabio Grosso mia sfidato prima in campionato.

Quindi, Allegri-Grosso farà il suo esordio in Serie A.

Complessivamente il livornese ha testato il suo calcio con gli emiliani per 17 volte. La contabilità di questi faccia a faccia racconta di 11 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte, 37 gol marcati dalle sue squadre, 17 reti incassate dai neroverdi.

Fra i KO, ricordato quello che costò la panchina meneghina, dobbiamo segnalare anche lo 0-1 rimediato nel 2015-2016, dopo partì la rimonta record che portò la Vecchia Signora al suo quinto scudetto consecutivo; l’1-2 del 2021-2022, primo, storico successo neroverde allo Stadium di Torino; per ultimo, il 2-4, con vibranti polemiche per alcune decisioni arbitrali, a Reggio Emilia nel 2023-2024.

Attenzione: mai Grosso ha sfidato il Milan in A.

PS: non scordiamoci che Allegri è un ex. Nel 2007-2008, in C, dalla panchina del Sassuolo dominò il campionato (davanti a quella Cremonese che in questo torneo è stata l’unica squadra a batterlo e a portarlo a quota 99 KO nel massimo campionato nostrano).

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

11 vittorie Allegri

1 pareggio

5 vittorie Sassuolo

37 gol fatti dalle squadre di Allegri

17 gol fatti dal Sassuolo