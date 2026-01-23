Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Lorenzo Lucca saluta già il Napoli. L'attaccante arrivato in estate dall'Udinese in prestito oneroso per 9 milioni di euro, con diritto/obbligo di riscatto fissato a 26 milioni più altri 5 di bonus, non è riuscito a ripagare le alte aspettative che c'erano nei confronti e gli azzurri hanno deciso quindi di liberarsene con destinazione Premier League. Di seguito il comunicato appena diramato dai partenopei sul suo trasferimento al Nottingham Forest:
"La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!".
Il bottino di Lucca in maglia azzurra
Sono appena 595 i minuti giocati da Lucca col Napoli di mister Antonio Conte. 23 le presenze complessive tra campionato e coppe varie, 2 i gol segnati.
