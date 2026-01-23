Gol, plusvalenza e contropartita: che affare ha fatto il Besiktas con Tammy Abraham

Il centravanti inglese Tammy Abraham è pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Aston Villa. Alla ricerca di un bomber in grado di alimentare la rincorsa all'Arsenal capolista, la società di Birmingham proprio in queste ore sta definendo gli ultimi dettagli dell'affare col Besiktas. Nelle casse del club di Istanbul andranno 21 milioni di euro più ulteriori bonus legati agli obiettivi. A questi soldi si aggiungerà anche una contropartita tecnica, ovvero il difensore turco classe 2006 Yasin Özcan. Quest'ultimo è stato richiamato dal prestito all'Anderlecht per tornare in patria a titolo definitivo, per sbloccare definitivamente l'affare.

Abraham lascia il Besiktas solo pochi mesi dopo il suo arrivo. Era il 3 luglio 2025 quando la Roma, dopo averlo ceduto in prestito al Milan un anno prima, annunciava la sua cessione a titolo definitivo alla società turca. Una operazione da 15 milioni di euro più bonus che pochi mesi più tardi s'è rivelata un vero e proprio affare per il club di Istanbul. Un colpo indovinato in tutto e per tutto.

Già, perché alla plusvalenza va poi aggiunto ciò che Abraham ha fatto in Super Lig nella prima parte di stagione. Il centravanti classe '97 lascia il Besiktas dopo aver realizzato tre assist e tredici reti in ventisei presenze. Lascia con la media di un gol ogni 145 minuti. In Turchia il calciatore scuola Chelsea ha ritrovato la media realizzativa della prima stagione alla Roma e proprio questi gol hanno convinto l'Aston Villa a puntare su di lui. Hanno convinto il club attualmente secondo in Premier League a riportare in patria un calciatore che in Italia sembrava essersi definitivamente smarrito. Che ha avuto bisogno di una parentesi a Istanbul (a questo punto decisamente breve...) per ritrovare sé stesso e soprattutto la via della rete.