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Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: Turati e Diogo Leite dal 1', panchina per Pinamonti

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:40Serie A
27.10.2026 17:40Serie A
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Aquilani rivoluziona il Sassuolo rispetto all'ultima gara, mentre nella Lazio debutta Diogo Leite dal primo minuto. Pinamonti parte dalla panchina.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, prima gara del turno infrasettimanale di Serie A. Nel Sassuolo c'è ancora Turati fra i pali, ma Aquilani cambia quasi tutta la squadra rispetto all'ultima gara. Nella Lazio la novità è la presenza di Diogo Leite in difesa dal primo minuto. In panchina l'ex di turno Pinamonti.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola, Berardi, Esposito S., Laurentié. A disposizione: Satallino, Muric, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adžić, Matić, Van Der Brempt, Idzes, Dominguez, Obrador, Sulemana, Pierini. Allenatore: Alberto Aquilani

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. Allenatore: Gennaro Gattuso

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