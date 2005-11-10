Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: Turati e Diogo Leite dal 1', panchina per Pinamonti
Daniel Uccellieri
Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, prima gara del turno infrasettimanale di Serie A. Nel Sassuolo c'è ancora Turati fra i pali, ma Aquilani cambia quasi tutta la squadra rispetto all'ultima gara. Nella Lazio la novità è la presenza di Diogo Leite in difesa dal primo minuto. In panchina l'ex di turno Pinamonti.
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola, Berardi, Esposito S., Laurentié. A disposizione: Satallino, Muric, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adžić, Matić, Van Der Brempt, Idzes, Dominguez, Obrador, Sulemana, Pierini. Allenatore: Alberto Aquilani
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. Allenatore: Gennaro Gattuso