Spalletti all'esame De Rossi, Sassuolo-Lazioapre la 9ª di Serie A: le top news delle 18

L'ultimo in ordine cronologico è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese si è infatti aggiunto alla lista degli infortunati della squadra di Amorim, dopo la trasferta del Bluenergy Stadium contro l'Udinese a causa di una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra (un mese circa di stop). Contro il Bologna, dunque, il Milan numeri alla mano non potrà contare su ben 8 elementi: oltre al sopracitato Loftus-Cheek, e ricordando i lungodegenti Saelemaekers, P. Terracciano e Gabbia, nella lista degli indisponibili rientrano anche Chukwueze e i tre calciatori che proprio oggi si sono allenati a parte rispetto ai compagni, ovvero Gila, Moreira e Rabiot (da capire se saranno recuperabili per il derby di sabato). Anche per questo motivo, Amorim dovrebbe riconvocare cinque giocatori del Milan Futuro per la partita di domani. Si tratta di Luca Menon (ala destra), Nirash Perera (esterno sinistro), Silvano Vos (centrocampista), Lorenzo Ossola (trequartista) ed El Hadji Malick Cissé (difensore centrale).

Nel giorno di vigilia della sfida di Marassi tra il Genoa e la Juventus, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi ha parlato anche del carattere degli avversari che rispecchia quello di Daniele De Rossi, che l'allenatore toscano ha avuto con sé da giocatore ai tempi della Roma: "Il Genoa ha la vena di De Rossi e fa la differenza. Era il mio braccio armato in campo: lui era quello dettava a megafono la mia volontà, la mia tigna in campo, la ricerca di essere squadra che dava battaglia". E ancora, sul Genoa: "Una squadra tostissima da affrontare per l'ambiente e da un punto di vista tattico il Genoa ha la doppia opzione in partita, perché tatticamente il Genoa ha una doppia soluzione come impostazione della partita: ha la fisicità di Osmajic, di Ostigaard, bravi nei calci piazzati e nell’attaccare lo spazio andando nell’uno contro uno a campo aperto. C’è lo strappo nell’uno contro di Messias, Baldanzi e El Shaarawy".

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, prima gara del turno infrasettimanale di Serie A. Nel Sassuolo c'è ancora Turati fra i pali, ma Aquilani cambia quasi tutta la squadra rispetto all'ultima gara. Nella Lazio la novità è la presenza di Diogo Leite in difesa dal primo minuto. In panchina l'ex di turno Pinamonti.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola, Berardi, Esposito S., Laurentié. A disposizione: Satallino, Muric, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adžić, Matić, Van Der Brempt, Idzes, Dominguez, Obrador, Sulemana, Pierini. Allenatore: Alberto Aquilani

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. Allenatore: Gennaro Gattuso