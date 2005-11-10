Picerno, trovato l'accordo con Salvo per la risoluzione del contratto: è addio

Ufficiale
Picerno, trovato l'accordo con Salvo per la risoluzione del contratto: è addioUfficiale
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 15:49Serie C
autore Claudia Marrone
27.10.2026 15:49Serie C
TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Picerno "comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Giuseppe Salvo.
La società ringrazia Giuseppe per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza in rossoblù, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera".
Altre notizie Serie C
Oggi
16:11 Serie C
Dalle squalifiche al presunto caso di razzismo in Trento-Juve NG: il giudice sportivo in Serie C
15:49 Serie CUfficiale
UfficialePicerno, trovato l'accordo con Salvo per la risoluzione del contratto: è addio
15:04 Serie CTMW
TMWSalernitana, ma era davvero solo colpa di Cosmi? Dal club al ds, tutti sul banco degli imputati
14:49 Serie CLive TMW
Live TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: tanto caos in atto, e a Salerno salta Cosmi
14:31 Serie CUfficiale
UfficialeMancava solo l'ufficialità, che è arrivata adesso: la Salernitana ha esonerato Cosmi
13:04 Serie CEsclusiva TMW
Esclusiva TMWZauli: "Il Perugia potrà dare fastidio alle big. Crotone? Manca la continuità di risultati"
11:18 Serie CTMW
TMWNel caos totale, Faggiano rimane alla Salernitana (per ora). Toscano il favorito per la panchina?
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi