Sassuolo, Palmieri: "Siamo consapevoli delle difficoltà, l'obiettivo resta la salvezza"

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato prima della sfida con la Lazio ai microfoni di Dazn: "Ci siamo accorti che queste partite non le abbiamo fatte nel migliori dei modi seppur gli episodi non siano stati favorevoli. Siamo convinti che il cammino sia lungo e tortuoso; l'obiettivo primario è la salvezza".

La vittoria sulla Juventus ha distolto l'attenzione?

"Sicuramente no. C'è la consapevolezza di sapere cosa dobbiamo fare. Nell'arco di un campionato ci sono difficoltà, dobbiamo calarci con la mentalità di affrontare certe gare con la giusta mentalità, ma ne verremo fuori".