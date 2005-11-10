Serie B, 9ª giornata: Mantova-Cremonese visibile in modalità free su DAZN
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:34Serie B
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27.10.2026 17:34Serie B
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Come per ogni turno di campionato di Serie B, DAZN trasmetterà gratis e senza bisogno di registrazione una gara del torneo: per la 9ª giornata, che prenderà il via domani per concludersi poi domenica, la scelta è ricaduta su Mantova-Cremonese, che si giocherà questa sera con fischio di inizio fissato alle ore 20:30.
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