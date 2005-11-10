Lazio, Gattuso: "La frase di Belahyane? Con me in campo ne vinci poche, semmai le pareggi"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 18:19Serie A
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27.10.2026 18:19Serie A
Gattuso elogia i tifosi della Lazio e Aquilani, poi avverte la squadra: "Qui c'è umiltà e voglia di fare fatica in campo".
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Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato prima della gara con il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "Per noi è un motivo di orgoglio avere questi tifosi. Ci dobbiamo far trovare pronti perchè sono una squadra con quattro giocatori offensivi sistematicamente. Speriamo di fare una partita importante per rendere orgogliosi i nostri tifosi".
Che ricordo ha di Aquilani?
"Sempre stato un giocatore molto intelligente. Da allenatore è molto preparato e intelligente; il Sassuolo meritava anche qualcosa in più, sicuramente farà una grande carriera".
Mi commenti la frase di Belahyane?
"Con Gattuso ne vinci poche, puoi portare tanti pareggi. Qui c'è umiltà e voglia di fare fatica in campo. Se pensiamo di giocare di fioretto si farà fatica".
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