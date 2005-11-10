Sassuolo, Cinquegrano: "Prepariamo ogni partita per vincerla"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 18:15Serie A
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27.10.2026 18:15Serie A
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Simone Cinquegrano, terzino del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con la Lazio: "Noi prepariamo ogni partita per vincerla, cercando di fare il meglio e provando a portare a casa il risultato".
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