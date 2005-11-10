Dalle squalifiche al presunto caso di razzismo in Trento-Juve NG: il giudice sportivo in Serie C

Archiviata l'11ª giornata del campionato di Serie C, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito a suddetto turno (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale diffuso dalla Lega Pro).

Tra i calciatori, arrivano due giornate di squalifica per Anatriello e Di Serio.

Come da nota, due turni di stop per Gennaro Anatriello del Lumezzane, "per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essersi tolto il nastro adesivo dal calzettone, lo scagliava in modo provocatorio verso lo stesso, senza colpirlo, proferendo contestualmente frasi irrispettose per contestarne l'operato", e altrettanti a Giuseppe Di Serio dello Spezia, "per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una manata sul mento, rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara".

Un turno, invece a Mattia Brugarello della Juventus Next Gen, ad Andrea Boffelli del Lumezzane e Adrian Cannavaro del Novara, con invece Filippo Marenco del Latina punito da una doppia ammonizione; recidività, invece, per Niccolò Samotti della Folgore Carate, Mattia Damiani del Grosseto, Giuseppe Coppola del Picerno e Gianmarco Basso del Novara.

Mano pesante anche sul versante allenatori.

Sono arrivati due turni di squalifica per il vice della Reggiana Giuseppe Gemiti, ma va forse peggio al Latina che perde il primo allenatore per un turno: Gennaro Volpe è stato fermato "per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, protestava platealmente sbracciando e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato". Un turno anche a Giuseppe Raffaele dell'Altamura e Paolo Indiani del Grosseto.

Oltre le ammende, presunto caso di razzismo in Trento-Juventus NG.

Come da nota, "in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di alcuni sostenitori della Società Trento posizionati nel Settore Tribuna Nord, al termine della gara, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti nel più breve tempo possibile.

In particolare, invita l’Organo requirente ad:

• ascoltare i componenti della squadra arbitrale, per verificare se gli stessi abbiano percepito la frase rivolta al tesserato della Juventus Next Gen;

• individuare l’eventuale effettivo Settore di provenienza dei sostenitori autori della condotta asseritamente tenuta, il numero dei tifosi occupanti tale Settore e la percentuale dei sostenitori che avrebbe proferito le asserite frasi a contenuto di discriminazione razziale".

Seguiranno dunque aggiornamenti, ma intanto le ammende: 1500 euro al Treviso, 900 alla Salernitana, 300 a Potenza e Casertana e 200 al Cittadella.