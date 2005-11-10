Campobasso, Federico Pacciardi nuovo innesto. Accordo fino al giugno 2027

Due promozioni in Serie C, un percorso costruito tra esperienza e determinazione e anche un legame con il Molise. Federico Pacciardi è un nuovo calciatore del Campobasso FC. Il difensore ha sottoscritto un contratto annuale che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Federico Pacciardi, la biografia

Romano, classe 1995, difensore centrale di piede sinistro, Pacciardi muove i primi passi nel settore giovanile del Tor di Quinto, una delle scuole calcistiche più conosciute della Capitale. Il passaggio alla Maccarese segna l’inizio della sua carriera tra i grandi, prima di quattro stagioni alla Viterbese, dove conquista la promozione in Serie C e debutta nel calcio professionistico. Dopo l’esperienza all’Albinoleffe, il suo percorso incrocia per la prima volta il Molise. È il 2020 quando arriva al Vastogirardi, formazione con la quale ritrova continuità e disputa una stagione importante in Serie D. Da lì il trasferimento alla Recanatese, con cui conquista la seconda promozione in Serie C della carriera, contribuendo alla crescita di una squadra capace, nella stagione successiva, di raggiungere anche i playoff tra i professionisti. Seguono le esperienze con Messina, Pianese e Siracusa, tappe che consolidano il suo bagaglio tecnico e la conoscenza della categoria. Difensore mancino, capace di giocare al centro della retroguardia e sulla corsia sinistra, Pacciardi porta a Campobasso esperienza, duttilità e un percorso professionale maturato in piazze e campionati differenti.

Le parole del nuovo 'Lupo'

Per lui, però, l’approdo in rossoblù ha anche il significato di un ritorno in una terra che conosce e alla quale è rimasto legato. “Il Molise per me non è una terra sconosciuta. A Vastogirardi ho vissuto un’esperienza bellissima, che porto ancora con me. Poi il calcio mi ha portato altrove, ho fatto strada, sono cresciuto, ma tornare qui con la maglia del Campobasso ha un significato particolare. Ringrazio la società per avermi scelto e per la fiducia che ha riposto in me. Una stima che voglio ricambiare con i fatti, sul campo. Conosco questa piazza, so quanto sia esigente e quanto sappia dare a chi la rappresenta. E so che merita di puntare in alto . Ho trovato uno spogliatoio di ragazzi straordinari e lavorare con mister Mangia, un allenatore di questo spessore, è uno stimolo in più. Gli obiettivi della squadra vengono prima di tutto: vogliamo ottenere il massimo, senza porci limiti. Poi ho sete di rivalsa. Arrivo quindi con questa fame, con la voglia di mettermi al servizio dei compagni e di conquistarmi ogni cosa sul campo. Sono sicuro che la mia determinazione e le ambizioni del Campobasso troveranno la stessa direzione”.