Allegri su Gasperini: "Le frasi riportate possono essere sbagliate, pensiamo alla classifica"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match sul campo del Monza, valido per il nono turno di Serie A, mister Massimiliano Allegri ha chiuso il caso scoppiato nel post partita di Napoli-Roma 3-3. Di seguito le dichiarazioni del tecnico azzurro sul diverbio a distanza con Gasperini.

Cos'ha detto Allegri nella conferenza pre-Monza

"Non ho sentito cosa ha detto, ma le frasi riportate possono essere sbagliate, ma voglio che questa cosa sia chiusa. Ormai non possiamo cambiare risultato e squalifica. Bisogna lavorare, il dato di fatto è che siamo indietro in classifica e bisogna solo lavorare per migliorarla, migliorare alcune situazioni di partita in cui noi pecchiamo in questo momento. Poi magari tra un mese saranno cambiate le cose, ma dobbiamo lavorare su queste prestazioni, i giocatori stanno migliorando la condizione, diversi sono stati fermi per due mesi: McTominay, Anguissa, Alisson fa dentro e fuori, Neres s'è fermato, ora Badiashile. Dobbiamo recuperare chi è fuori e migliorare la condizione di chi ha giocato meno".

Cosa aveva detto Gasperini nella conferenza pre-Cagliari

"La frase non l'ho sentita, voi l'avete riportata e sicuramente sarà così. Ma ci sono numeri, testimonianze e dati delle nostre gare dello scorso anno, eventualmente delle altre squadre. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che mi sembra sia stata sicuramente infelice. Non c'è bisogno che io aggiunga altro chiaramente", le dichiarazioni di ieri di Gasperini.