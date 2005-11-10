Sassuolo-Lazio, il designatore Orsato presente sugli spalti del Mapei

C'è anche il designatore arbitrale Daniele Orsato al Mapei Stadium per assistere alla sfida fra Sassuolo e Lazio. L'ex fischietto si è intrattenuto con i tanti tifosi della Lazio che oggi hanno seguito in massa la squadra, ricordando l'ex attaccante della Lazio Miroslav Klose, definito da Orsato un "campione assoluto che in campo rispettava tutti".

A chi gli ricorda che anche in questa stagione non sono mancati gli errore arbitrali, Orsato ha risposto dicendo che "si lavora e cercheremo di migliorare". Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.