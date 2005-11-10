Sassuolo-Lazio, il designatore Orsato presente sugli spalti del Mapei
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:08Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 18:08Serie A
Il designatore arbitrale al Mapei Stadium ricorda Klose e risponde sulle recenti sviste arbitrali: "Si lavora e cercheremo di migliorare".
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C'è anche il designatore arbitrale Daniele Orsato al Mapei Stadium per assistere alla sfida fra Sassuolo e Lazio. L'ex fischietto si è intrattenuto con i tanti tifosi della Lazio che oggi hanno seguito in massa la squadra, ricordando l'ex attaccante della Lazio Miroslav Klose, definito da Orsato un "campione assoluto che in campo rispettava tutti".
A chi gli ricorda che anche in questa stagione non sono mancati gli errore arbitrali, Orsato ha risposto dicendo che "si lavora e cercheremo di migliorare". Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.
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