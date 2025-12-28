Live TMW Sassuolo, Muharemovic: "Io e Idzes sappiamo di essere forti e vogliamo dimostrarlo a tutti"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Sassuolo nella diciassettesima giornata della Serie A 2025/26 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Fabbian e Muharemovic), è intervenuto Tarik Muharemovic. Il difensore neroverde ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Sono contento per tutta la squadra e per Izdes perché abbiamo fatto un'ottima gara difensiva.

Cosa manca a questo Sassuolo per ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza?

"Abbiamo tutte le qualità per poter fare bene. Dobbiamo cercare di trovare più gol per la mole di gioco che creiamo".

Qual è il suo legame con i tifosi neroverdi?

"Dopo il gol ho cercato dapprima la mia famiglia, poi mio fratello e sua moglie. Il mio rapporto con i tifosi neroverdi è al top, sono contento di farli felici, li ringrazio per il sostegno in ogni partita".

Ha consolato Fadera a fine partita dopo l'errore. Ci spiega il suo gesto?

"È un giocatore forte, l'ho visto subito che era triste per l'occasione persa. Gli ho detto che può succedere, capita a tutti, la prossima partita ci farà vincere. Fa parte del nostro spirito aiutarci tutti insieme".

Quanto è stata importante la reazione dopo il gol subito?

"Non era facile reagire, anche perché sappiamo che il Bologna sta facendo cose incredibili, non solo in campionato. Siamo stati bravi a non perdere l'energia. Anche lo scorso anno in B abbiamo avuto reazioni importanti come oggi".

Si sente di dire che la coppia formata da lei e Izdes è una delle coppie più forti di queste prime 17 giornate?

"Stiamo facendo il nostro lavoro, quello che sappiamo fare. Sappiamo di essere forti e vogliamo mostrarlo a tutti. Magari qualcuno non ci credeva ma ora lo stiamo dimostrando. Il campionato è ancora lungo e vogliamo continuare così".

