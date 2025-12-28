Matic sponsorizza Pinamonti: "A marzo merita di giocare i playoff con l'Italia"

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna al Dall'Ara, il capitano del Sassuolo, Nemanja Matic, premiato come migliore in campo dalla Lega Serie A, ha parlato della sua stagione, la prima, con la maglia neroverde, affrontando poi l'argomento relativo ai meriti dei suoi compagni di squadra, con parole al miele per Andrea Pinamonti che si trovava insieme al centrocampista serbo a rilasciare l'intervista a Sky Sport: "Non so se sono un leader, dovete chiedere ai miei compagni. Sono un po' vecchio ma voglio aiutare la nostra squadra, fatta di giocatori giovani che hanno tanta qualità".

Pinamonti è uno di questi?

"Sì, e credo che a marzo meriti di giocare due partite molto importanti con la maglia della Nazionale italiana".

Poco dopo anche il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha detto la sua sullo stesso Pinamonti, rispondendo a una precisa domanda nella quale è stato fatto il riferimento alle parole di Matic: "Oggi Andrea ha fatto una grandissima partita, con qualità. Ha vinto tanti duelli e pulito tanti palloni. Sono molto contento di come sta facendo in questa stagione, peccato per oggi perché poteva essere letale in qualche occasione, visto che sa come esserlo. È un giocatore forte, ce lo teniamo e proveremo a continuare a fare quello che stiamo facendo".