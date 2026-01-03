Sassuolo-Parma 1-1, le pagelle: Keita straripante, Pellegrino che gol! Fadera non incide
PARMA
Corvi 6 - Questa volta non tira fuori i miracoli di settimana scorsa e soccombe sul colpo di testa di Thorstvedt. Tra i pali non sbaglia nulla, insicuro in uscita.
Delprato 6 - Recuperato in extremis, si conferma una certezza per concentrazione e spirito di sacrificio, pur soffrendo a tratti la verve di Laurienté. Dal 78’ Britschgi sv
Circati 6,5 - Aggredisce Pinamonti e in uno dei tanti duelli vinti scaturisce il gol del vantaggio di Pellegrino. Un paio di chiusure decisive, se sta bene fa la differenza.
Valenti 5 - Si perde Thorstvedt in occasione del primo gol, a difesa schierata. Per il resto alterna buone chiusure a qualche indecisione di troppo.
Valeri 5,5 - Tra luci e ombre, alterna ottime chiusure a qualche errore in fase di possesso. Ancora non è il Valeri di inizio stagione.
Bernabé 6,5 - Esce fuori alla distanza, mettendo personalità e leadership in mezzo al campo. Qualche imbucata interessante, come quella per Pellegrino, e tanta sostanza in mezzo al campo.
Keita 7 - Una sola incomprensione con Circati, per il resto la sua prova è perfetta. Vince tutti i duelli, domina il centrocampo e recupera una marea di palloni: in una parola, straripante.
Sorensen 6 - Meno brillante rispetto alla gara contro la Fiorentina, ma solito apporto prezioso in termini di corsa e sostanza in mezzo al campo.
Oristanio 6,5 - Qualche ottimo guizzo nel primo tempo, gli manca lo spunto decisivo ma i suoi dribbling creano grattacapi alla difesa neroverde. Ha voglia di incidere, decisivo anche in ripiegamento. Crolla fisicamente nella ripresa. Dal 70’ Estevez 6,5 - Il suo ingresso in campo mette ordine al Parma, che viene fuori da una fase complicata del match e torna ad attaccare.
Ondrejka 5,5 - Ancora troppo poco rispetto a quanto visto nella passata stagione. Il suo percorso di recupero prosegue a rilento, non si vedono ancora le giocate a cui ci ha abituati. Dal 70’ Almqvist 6,5 - Un suo colpo di testa regala al Parma l’occasione migliore nel finale. Vivace e molto attivo in entrambe le fasi.
Pellegrino 7 - Uno dei gol più belli da quanto è in Italia. Difende palla, punta la porta e scarica un bolide sul primo palo. Una rete da grande attaccante, inizia il 2026 subito con un gol.
All. Carlos Cuesta 6,5 - Un punto prezioso per il suo Parma, che ha mostrato passi avanti sul piano del gioco soprattutto nel primo tempo. Reazione di carattere dopo il gol subito, nel finale ci mette lo zampino anche con cambi azzeccati.
SASSUOLO
Muric 6 - Incolpevole sul gol di Pellegrino, per il resto dà sicurezza al reparto arretrato con uscite sicure e compie un buon intervento sul colpo di testa di Almqvist.
Walukiewicz 6,5 - Spende bene il giallo, annulla Ondrejka e si toglie anche lo sfizio di servire l'assist. Dalla sua discesa e soprattutto dal suo piede destro nasce il cross che porta al vantaggio.
Idzes 6 - Prestazione solida del difensore indonesiano, che però viene beffato dalla grande giocata di Pellegrino in occasione del gol del pareggio del Parma.
Muharemovic 6 - Concreto e sicuro, bravo anche nelle letture preventive. Meno in spolvero rispetto ad altre uscite, ma una garanzia.
Doig 7 - Decisivo in chiusura su Oristanio in avvio di ripresa, si propone anche in avanti con personalità e solo il palo gli nega la gioia del gol. Dall'86' Candé sv
Thorstvedt 7 - Sblocca la gara con un gol da attaccante vero per tempi di inserimento e incornata. Concreto per tutti i novanta minuti, prestazione di livello del norvegese.
Matic 5,5 - I ritmi vivaci creano qualche difficoltà al serbo, costretto anche a spendere il giallo. Non basta l'esperienza per mettere una pezza oggi pomeriggio.
Lipani 6 - Non gli tremano le gambe, lavora con grande concentrazione, facendo il suo senza mai esagerare. Una prestazione convincente, pur senza mai rischiare la giocata. Dal 59' Koné 6 - Aggiunge corsa e motore in mezzo al campo, prova anche un tiro fuori misura.
Fadera 5 - Chance da titolare non sfruttata. Commette diversi errori, perde troppi duelli e non riesce mai ad entrare in partita. Si applica, ma non è giornata. Dal 74' Cheddira 6 - Un paio di giocate individuali, che però sfumano in un nulla di fatto.
Pinamonti 5 - Da un suo duello perso nasce il gol del pareggio del Parma. Soffre nel duello con Circati e non concretizza nelle poche occasioni avute. Dall'85' Moro sv
Laurienté 7 - Vivace e ispirato, ha di fronte a sé un cliente scomodo come Delprato ma quando si accende è una spina nel fianco per il Parma. Dribbling, conclusioni e verve, ma non riesce a iscriversi al tabellino. Dall'85' Pierini sv
All. Fabio Grosso 6 - Il vantaggio iniziale aveva messo in discesa la gara, ma il piano tattico è stato rovinato dal gol subito. Il suo Sassuolo lavora bene solo a folate, i cambi non danno l'apporto sperato.