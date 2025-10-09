Sassuolo, Pieragnolo sotto i ferri: ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio
Intervento riuscito per Edoardo Pieragnolo, difensore che ha rimediato un grave infortunio al ginocchio destro nell'ultima settimana. Questo il report pubblicato dal Sassuolo: "Questa mattina il calciatore Edoardo Pieragnolo si è sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio destro. L’intervento, effettuato dal prof. Stefano Zaffagnini, presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo è perfettamente riuscito. Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo.
A Edoardo i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club".
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa

Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
